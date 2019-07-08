Разумков не бачить підстав для виключення Холодова зі списку

Партія "Слуга народу" не планує виключати бізнесмена Андрія Холодова зі свого виборчого списку.

Про це голова сили Дмитро Разумков заявив на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наскільки мені відомо, він є кумом Марченко (дружина голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко - ред.), а не Медведчука. І ця інформація, на мій погляд, не повинна бути підставою для виключення зі списку у зв'язку із зв'язками з тими чи іншими політиками", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, раніше журналісти програми "Схеми" виявили, що родина Андрія Холодова, який балотується у Верховну Раду за списком партії "Слуга народу" під №22, має зв'язок із співзасновником партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком, який, своєю чергою, є кумом російського президента Володимира Путіна. Зокрема, Марченко хрестила дітей Холодова та його дружини Катерини Шаховської.