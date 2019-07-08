У списку "Слуги народу" залишилися 194 кандидати

У списку політичної партії "Слуга народу" залишилися 194 кандидати.

Про це голова політичної сили Дмитро Разумков сказав на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Їх станом на учора було 201 мінус 7, тобто, 194 кандидати за списком залишається. На жаль, ми не можемо їх змінити, бо закон дозволяє вивести зі списку, але не дає завести", - сказав Разумков.

За його словами, мажоритарників партія не чіпала, бо тільки 21 липня, у день виборів, буде зрозуміло, кого з них підтримують виборці, а кого - ні.

Разумков нагадав, що завдяки інформації, яку небайдужі громадяни надсилали на сайт партії, результати постпраймеріз, на думку членів партії, вдалося зробити більш прозорими.

7 липня на з’їзді партії "Слуга народу" було вирішено виключити зі списку деяких кандидатів на підставі надісланої інформації: Роман Боярчук (№71); Віталій Вітікач (№177); Ольга Кавун (№78); Михайло Соколов (№99); Анастасія Рагімова (№170). Дві особи звернулися до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням: Юрій Баланюк (№164) та Олена Коробкова (№31).

Водночас голова партії пояснив, що з'їзд відбувся у закритому режимі, оскільки там обговорювалася та інформації, яку не варто виносити на широкий загал, обговорювалася інформація щодо тих, кого було виключено, а це було б некоректно по відношенню до них.