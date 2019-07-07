“Слуга народу” на закритому з'їзді “почистила” свій виборчий список

“Слуга народу” на закритому з'їзді “почистила” свій виборчий список

Укрінформ
Партія "Слуга народу" на третьому етапі свого передвиборчого з'їзду ухвалила рішення про виключення 7 кандидатів у народні депутати зі свого виборчого списку.

Про це повідомляється на сторінці "Слуги народу" у Facebook.

"Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт та до чатботу, результати пост-праймеріз стали більш прозорими та правильними. Сьогодні на з’їзді було вирішено виключити зі списку деяких кандидатів на підставі надісланої інформації: Боярчук Роман Михайлович (№71); Вітікач Віталій Вікторович (№177); Кавун Ольга Олександрівна (№78); Соколов Михайло Юрійович (№99); Рагімова Анастасія Борисівна (№170). З них двоє звернулись до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням — Баланюк Юрій Вікторович (№164) та Коробкова Олена Анатоліївна (№31)", - йдеться у пості.

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Як повідомлялося, партія "Слуга народу" у неділю 7 липня проводить з'їзд, де вірогідно з виборчого списку буде виключено певних кандидатів у народні депутати. З'їзд проходить у закритому режимі.

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