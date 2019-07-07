“Слуга народу” на закритому з'їзді “почистила” свій виборчий список

Партія "Слуга народу" на третьому етапі свого передвиборчого з'їзду ухвалила рішення про виключення 7 кандидатів у народні депутати зі свого виборчого списку.

Про це повідомляється на сторінці "Слуги народу" у Facebook.

"Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт та до чатботу, результати пост-праймеріз стали більш прозорими та правильними. Сьогодні на з’їзді було вирішено виключити зі списку деяких кандидатів на підставі надісланої інформації: Боярчук Роман Михайлович (№71); Вітікач Віталій Вікторович (№177); Кавун Ольга Олександрівна (№78); Соколов Михайло Юрійович (№99); Рагімова Анастасія Борисівна (№170). З них двоє звернулись до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням — Баланюк Юрій Вікторович (№164) та Коробкова Олена Анатоліївна (№31)", - йдеться у пості.

Як повідомлялося, партія "Слуга народу" у неділю 7 липня проводить з'їзд, де вірогідно з виборчого списку буде виключено певних кандидатів у народні депутати. З'їзд проходить у закритому режимі.