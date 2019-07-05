У Києві відкрили "музей" виборчого трешу

У Києві відкрилась експозиція "музею" виборчого трешу у залі 4-го поверху Національного музею історії України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для чого ми це зробили перед виборами? Для того, щоб показати, що явище "гречкосійства" є неприйнятним. Дискурс в суспільстві має бути про програми, про ключові засади того, з чим політики йдуть на вибори", - зазначила координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.

У експозиції продемонстровано приклади чорного піару, дивних слоганів та "законного підкупу" від часів проголошення незалежності України до президентської кампанії 2019 року. Також для порівняння частина виставки присвячена прийнятній агітації різних років.

"Ми трешовою вважаємо агітацію, яка не несе змісту, яка не говорить про програмні засади кандилатів. Досить виборцям уже звертати увагу на "гречку", навіть якщо ця "гречка" креативна", - додала Думанська.

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У рамках експозиції відвідувачв можуть ознайомитись із агітаційними матеріалами різних років, прикладами подарунків для виборців - це премети побуту, одягу, продуктові кошики, речі з секонд-хенду та торт на день села від нардепа.

Присутня серед експонатів і "алкогольна вітрина" із брендованими відкривачками для пива, посудом та брендованими пляшками із ігристим вином.

Як зазначили організатори, усі агітаційні матеріали експозиції демонструються з освітньою метою.

5 і 6 липня вхід на експозицію вільний. Від 7 липня - за стандартною вартістю квитка Національного музею історії України для огляду одного поверху (20 грн). Усі кошти йдуть на користь Національного музею історії України. Для дітей до 7 років, учасників АТО та членів їхніх родин - вхід безкоштовний.

Фото: Рух «Чесно»