У Нацраді нагадали: з 16 липня вся передвиборча агітація має вестися державною мовою

З 16 липня всі передвиборча агітація в Україні має вестися державною мовою.

Про це нагадує Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

"16 липня набуває чинності (за винятком окремих положень) Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”», який регулює функціонування і використання української мови у різних сферах суспільного життя. Серед іншого він визначає і вимоги до матеріалів політичної реклами, яка розповсюджується на телебаченні, радіо, в інтернеті й друкованим способом", - зазначає регулятор.

Зокрема, відповідно до частини четвертої статті 18 цього закону матеріали передвиборчої агітації, що транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі Інтернет, мають виконуватися державною мовою, адаптуватися для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою.

Водночас, частина п'ята зазначеної статті визначає, що в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборчої агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів, національних меншин України, "у порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України".

У цьому зв'язку Нацрада звертає увагу ліцензіатів на ці норми і нагадує телерадіоорганізаціям, що вони зобов’язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборчої агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня 2019 року.

Як відомо, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» ухвалений Верховною Радою 25 квітня цього року та опублікований у газеті “Голос України” 16 травня. Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону він набуває чинності через два місяці з дня його опублікування за винятком окремих норм.