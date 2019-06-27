У КВУ пояснили, коли квиток на концерт перетворюється на підкуп виборців

Концертні та шоутехнології є одними з ключових під час нинішньої парламентської виборчої кампанії, але вони негативно впливають на якість передвиборчої боротьби.

Про це розповів генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми фіксуємо, що в мажоритарних округах працювали і продовжують працювати близько 15 відомих українських виконавців, організовують тури за підтримки кандидатів у народні депутати України. Значно простіше боротися за голоси виборців, коли замість тебе говорить відомий актор — ти не говориш тези своєї програми, не робиш певне змістовне обговорення ключових ідей”, - зазначив гендиректор КВУ.

За його словами, наразі дві політичні сили можуть використовувати концертну технологію як ключову у своїй виборчій кампанії.

“До прикладу, відбувається всеукраїнський концертний тур Святослава Вакарчука від партії “Голос”. Під час туру представники цієї партії агітують виборців, виступають із виборчими промовами, обговорюють свою програму. Студія “Квартал 95” анонсувала 19 безкоштовних концертів у 19 містах України. Природно, що виборець, який пов’язує цю студію з політичною партією “Слуга народу”, буде більш мотивованим проголосувати за цю партію”, - зауважує Кошель.

Ще один приклад, за його словами, - кампанія Михайла Поплавського, який масово рекламує свої концерти, що відбудуться вже після закінчення виборчого процесу.

У цьому контексті керівник КВУ наголосив, що якщо під час концерту відбувається агітація, наявна символіка політичної партії, згадки про кандидатів або політиків, такі шоу мають оплачуватися в рамках виборчого фонду. А якщо кандидат чи його команда роздає безкоштовні квитки, ринкова вартість одного з яких перевищує суму 58 гривень, це може розглядатись як підкуп з усіма наслідками включно з кримінальною відповідальністю.

“За своєю суттю, якщо розглядати не з букви закону, а в площині політичної етики, то це, фактично, різновид підкупу виборців. Безкоштовні ліки чи безкоштовні розваги — різниця між цим досить незначна, якщо розглядати це у моральній площині. Тому Комітет виборців України звертається до суб’єктів виборчого процесу не використовувати концертні та шоутехнології під час виборчої кампанії”, - підкреслив він.

На думку Кошеля, це дасть змогу хоча б повернути вибори з площини змагань технологій до змагань ідей та політичних програм.

Як відомо, позачергові вибори народних депутатів мають відбутися 21 липня.