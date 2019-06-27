У списках партій балотується 115 чинних депутатів — КВУ

Комітет виборців України підрахував, скільки кандидатів у народні депутати, що йдуть по виборчих списках політичних партій, є безпартійними і чинними нардепами.

Про це розповів аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок на пресконференції "Оцінка Комітетом виборців України перебігу виборчого процесу" в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За нашою оцінкою, 25% кандидатів у виборчих списках партій є безпартійними. Тобто кожна 4-та особа, включена до виборчого списку партії, не є членом партії, від якої вона висувається", - зазначив Рибачок.

Він розповів, що серед політичних сил найбільше безпартійних кандидатів у списках "Партії Шарія" - 69%. У партії "Слуга народу" цей показник становить 57%, у Всеукраїнського об'єднання "Факел" - 54%, "Опозиційного блоку" - 48%, партії "Голос" - також 48%. Натомість жодного безпартійного кандидата немає у виборчому списку партії "Сила людей".

Аналітик зауважує, що це не є порушенням законодавства, але при цьому виникають питання взаємозв'язку і наявності зобов'язань безпартійних кандидатів з політичною силою, за списками якої вони йдуть у парламент.

Також у Комітеті виборців визначили кількість чинних народних депутатів, які балотуються за списками партій до парламенту наступного скликання.

"За оцінкою Комітету виборців, із виборчих списків 21 політичної партії чинні народні депутати присутні в списках 11 політичних сил. Якщо говорити про кількість, то всього у списках партій балотується 115 чинних народних депутатів", - розповів Рибачок.

Найбільше чинних народних депутатів висунуто партією "Європейська солідарність", у списках якої є 21 нардеп. На другому місці - "Батьківщина" - 17 народних депутатів, на третьому - Радикальна партія Олега Ляшка - 16 кандидатів, у списку "Опозиційної платформи "За життя" 15 чинних народних депутатів, у "Опозиційного блоку" - 12. Натомість, немає жодного чинного народного депутата в списках партій "Слуга народу" та "Голос".

Як додав генеральний директор КВУ Олексій Кошель, у виборчих списках партій відсутні депутати, які показували найбільші результати роботи в сесійній залі за участю в голосуванні.