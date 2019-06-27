КВУ назвав ТОП-5 передвиборчих технологій на мажоритарних округах

У Комітеті виборців України назвали топ-5 найбільш поширених технологій, що використовуються в одномандатних округах перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

Про це розповів генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції "Оцінка Комітетом виборців України перебігу виборчого процесу" в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Перша найбільш поширена технологія — це надання подарунків закладам дошкільної і шкільної освіти. Такого сплеску роботи з дітьми, школярами, який був на початку червня, ми не пам’ятаємо під час жодної виборчої кампанії. Фактично, політики через емоції дітей намагалися залучити голоси їх батьків і масово займалися благодійністю і псевдоблагодійністю — вікна і двері встановлені, проведення свят, проведення конкурсів аніматорів, масова роздача солодощів і цінних призів”, - розповідає Кошель.

Гендиректор Комітету виборців наводить приклади, коли найкращі учні і вчителі на певному окрузі отримали грошові винагороди розміром від 500 до 2 тисяч гривень від фонду Юрія Дерев’янка. Як поінформував Олексій Кошель, благодійний фонд Олеся Довгого організовує дитячо-юнацькі фестивалі, благодійний фонд Станіслава Березкіна дарує нові сценічні костюми для дитячо-юнацьких центрів.

Ці технології, за словами Кошеля, фактично, використовуються в переважній більшості виборчих округів.

Також гендиректор КВУ називає другою за поширеністю технологією організацію шоу, концертних програм та спортивних змагань.

Водночас, Кошель зауважує, що ця технологія є законною, оскільки законодавство передбачає такі форми ведення виборчої агітації, як концерти та спортивні змагання.

Також серед поширених технологій в округах — роздача безкоштовних товарів і надання послуг виборцям та участь потенційних та зареєстрованих кандидатів у народні депутати у відкритті соціальних об’єктів.

Крім того, у двох третинах округів використовується технологія звітування виборцям про добрі справи, які робив кандидат. Як зазначає Олексій Кошель, це не є порушенням чинного законодавства, але під час виборів кандидати нагадують виборцям “про кількість вікон у школах, які вони засклили, утеплених фасадів, відкритих бюветів із питною водою тощо”.

Такі технології є домінуючими в мажоритарних округах, натомість КВУ фіксує мінімальне використання технології зустрічей з виборцями, що майже не використовується.

“Швидше кандидати беруть участь у форматі, скажімо, днів села, відзначення храмових свят сіл. У форматі відзначення календарних дат вони присутні як благодійники, як меценати, але пряма робота з виборцями, пряма агітація на сьогодні використовується мінімально. На превеликий жаль, такі недоброчесні технології домінують у мажоритарних округах”, - резюмує гендиректор КВУ.

Як відомо, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.