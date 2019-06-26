КВУ вважає, що боротися проти кандидатів-клонів - безрезультатно

У КВУ звертають увагу на технологію активного використання кандидатів-клонів під час виборчої кампанії, але наголошують, що боротися з цим явищем безрезультатно перед виборами.

Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції "Гаряче літо 2019: Рейтинги партій, електоральні настрої українців", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Боротися з цим майже неможливо, принаймні до 21 липня, тому звернення відповідної політичної партії до МВС і до прокуратури буде, очевидно, безрезультативним в переважній більшості випадків, але це питання, які потрібно регулювати на рівні чинного законодавства", - зауважив Кошель.

Він заявив, що зараз спостерігається серйозне зростання використання технології кандидатів-клонів порівняно з попередніми кампаніями.

"Ми бачимо не просто масову реєстрацію клонів, ми бачимо просто атаку клонів. Їх величезна кількість", - сказав Кошель.

Він навів приклад, що, зокрема, у 92-му окрузі зареєстровано 4 кандидати з прізвищем Гудзенко, а у Дніпропетровській області зареєстровано більше 20 кандидатів, які тим чи іншим чином використовують бренд партії "Слуга народу".

Також, за словами Кошеля, зустрічаються випадки використання стилістики і символіки певної партії під час кампанії деяких кандидатів, які не висувалися від політсили, стилістику якої вони використовують.

Як зазначає гендиректор КВУ, технологія клонів і плагіату може мати серйозні наслідки і "відтягнути" голоси неуважних виборців.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня представники партії "Слуга народу" подали заяву до Міністерства внутрішніх справ про кримінальне правопорушення щодо реєстрації в одномандатних округах кандидатів, які незаконно використовують бренд партії «Слуга народу» у виборчій кампанії.