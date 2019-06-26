ЦВК планує затвердити форму і зміст бюлетенів та провести жеребкування партій

ЦВК планує у середу затвердити форму, зміст і текст виборчих бюлетенів та провести процедуру жеребкування політичних партій, щоб визначити їх номери в бюлетені.

Про це поінформував заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко під час брифінгу у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Центральна виборча комісія провела переговорну процедуру з поліграфічним комбінатом “Україна”, і ми на сьогодні будемо розпочинати всі необхідні процедури для того, щоб почати друк виборчих бюлетенів. Ці процедури почнуться сьогодні. Відповідно до закону ЦВК повинна сьогодні провести жеребкування політичних партій - суб'єктів виборчого процесу, щоб визначити їхні номери у виборчих бюлетенях. І сьогодні ж ЦВК буде затверджувати форму, зміст і текст виборчих бюлетенів як у багатомандатному, так і одномандатних виборчих округах. Це відбудеться о 14:30 (26 червня - ред.)”, - зазначив Радченко.

Водночас він наголосив, що нині ще тривають суди, пов'язані з можливістю реєтрації або нереєстрації певних партій як суб'єктів виборчого процесу, тому залежно від подальших рішень у Центрвиборчкомі не виключають проведення пережеребкування.

“Це означає, що ці політичні сили можуть з'явитися в бюлетені, а можуть і не з'явитися - це залежить від рішення судів. Тому сьогодні, оскільки законом передбачена процедура жеребкування та затвердження форми, тексту і змісту виборчих бюлетенів, це буде зроблено. Однак зразу ж кажу, що може бути пережеребкування залежно від рішення судів... Тому користуючись нагодою, звертаюся до політичних партій, які вже зареєстровані: не спішіть рекламувати свій номер у виборчому бюлетені, тому що він ще може змінитися”, - уточнив заступник голови ЦВК.

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Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.