Кандидати від "Голосу" підписали зобов'язання не балотуватись у ВР більш ніж на 2 терміни

Кандидати у народні депутати від партії "Голос" підписали зобов'язання не балотуватися до Верховної Ради більш ніж на 2 каденції.

Це відбулося під час акції «Змінимо Раду — змінимо Україну» у вівторок, 25 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, це робиться для того, щоб дати можливість новим людям приходити до парламенту і продовжувати зміни.

Він також закликав інші політичні сили долучитися до ініціативи.