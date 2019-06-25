Кандидати від "Голосу" підписали зобов'язання не балотуватись у ВР більш ніж на 2 терміни
Укрінформ
Кандидати у народні депутати від партії "Голос" підписали зобов'язання не балотуватися до Верховної Ради більш ніж на 2 каденції.
Це відбулося під час акції «Змінимо Раду — змінимо Україну» у вівторок, 25 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, це робиться для того, щоб дати можливість новим людям приходити до парламенту і продовжувати зміни.
Він також закликав інші політичні сили долучитися до ініціативи.