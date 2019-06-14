“Голос” Вакарчука подав документи до ЦВК

Партія «Голос» Святослава Вакарчука подала документи до Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

“Ми нарешті зустрілися із Центральною виборчою комісією і офіційно подали документи для участі у парламентських виборах!”, - йдеться у дописі.

Заступник голови партії Ярослав Юрчишин додав, що середній вік виборчого списку «Голосу» — 37,5 років: «Це зрілість і енергійність водночас. Наймолодшому учаснику списку — 24 роки, найстаршому — 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики — 100% списку», - стверджують у прес-службі.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

Відповідно до затвердженого ЦВК календарного плану підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, термін висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями сплив 10 червня.

Висування кандидатів у депутати шляхом самовисування триватиме до 20 червня.