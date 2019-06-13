Вакарчук розповів, хто фінансує партію

Вакарчук розповів, хто фінансує партію "Голос"

Укрінформ
Голова політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук оприлюднив перші три прізвища людей, які внесли певні суми на фінансування партії.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

"Святослав Вакарчук представив трьох донорів, які зробили внески на фінансування партії «Голос». Одними з перших «Голос» підтримали: Сергій Фурса, інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів; Тарас Лукачук, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки; Петро Чернишов, екс-президент «Київстару», засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi", - йдеться у повідомленні.

Сам Вакарчук висловив подяку за підтримку всім, "хто прагне справжніх змін".

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«Ми вдячні за підтримку усім, хто прагне справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи у них свої сили й ресурси. І нам є що запропонувати у відповідь – це наш список кандидатів до парламенту, який складається з наймолодших фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати», — сказав Святослав Вакарчук.

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