Вакарчук розповів, хто фінансує партію "Голос"

Голова політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук оприлюднив перші три прізвища людей, які внесли певні суми на фінансування партії.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

"Святослав Вакарчук представив трьох донорів, які зробили внески на фінансування партії «Голос». Одними з перших «Голос» підтримали: Сергій Фурса, інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів; Тарас Лукачук, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки; Петро Чернишов, екс-президент «Київстару», засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi", - йдеться у повідомленні.

Сам Вакарчук висловив подяку за підтримку всім, "хто прагне справжніх змін".

«Ми вдячні за підтримку усім, хто прагне справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи у них свої сили й ресурси. І нам є що запропонувати у відповідь – це наш список кандидатів до парламенту, який складається з наймолодших фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати», — сказав Святослав Вакарчук.