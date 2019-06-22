ЦВК зареєструвала вже 305 кандидатів-мажоритарників

ЦВК зареєструвала 305 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах, у тому числі: тих, які балотуються у порядку самовисування, – 228, висунутих політичними партіями – 77.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

“Комісія зареєструвала 228 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України. Також Комісія зареєструвала 77 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО”, - йдеться у повідомленні.

Серед зареєстрованих сьогодні кандидатів: один від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів, 7 — від політичної партії “Громадянський рух “Хвиля”, 23 висунутих політичною партією Всеукраїнське обʼєднання "Свобода", 27 – від партії "Голос", 4 висунутих політичною партією "Громадянська позиція", 15 – від політичної партії "Обʼєднання "Самопоміч".

Відтак, станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 380 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 155, висунутих політичними партіями – 225.

Під час сьогоднішнього засідання Комісія зареєструвала 153 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме: 93 – від "Обʼєднання Самопоміч"; 60 – від партії "Незалежність".

Таким чином, станом на 22 червня ЦВК зареєструвала 1 313 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 10 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Відмовлено в реєстрації 17 кандидатів у народні депутати України, висунутих в порядку самовисування в ОВО.

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Також відмовлено в реєстрації представника зазначеної політичної партії у ЦВК з правом дорадчого голосу Герасименка Є.С.

Також ЦВК зареєструвала довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.

Як повідомлялося, станом на 14 червня Центральна виборча комісія створила 199 одномандатних виборчих округів. На дострокових виборах Верховної Ради працюватимуть 29841 виборча дільниця, у тому числі: 28652 звичайні, 1087 спеціальні і 102 закордонні. В одномандатних виборчих округах зареєстровано 188 кандидатів, які обиратимуться за мажоритарною системою. У виборчому процесі беруть участь 14 політичних партій.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

Відповідно до затвердженого ЦВК календарного плану підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, термін висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями сплив 10 червня.

Термін висування кандидатів у депутати шляхом самовисування закінчився 20 червня.