ЦВК зареєструвала 184 кандидатів-мажоритарників та 139 - за виборчими списками

ЦВК зареєструвала 184 кандидатів у народні депутати в одномандатних округах та 139 кандидатів, включених до виборчих списків двох політичних партій.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Комісія зареєструвала 183 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комісія також зареєструвала 1 кандидата у депутати висунутого партією "Наш край" в ОВО № 58.

"Відтак, всього станом на 21 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1076 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 927, висунутих політичними партіями – 149", - повідомили у комісії.

Крім того, Центрвиборчком сьогодні зареєстрував 139 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. З них 63 - у списку партії "Українська стратегія Гройсмана", 76 - партії "Сила і честь".

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Загалом ЦВК зареєструвала 1160 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 8 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах.

На засіданні було також зареєстровано довірених осіб деяких кандидатів-мажоритарників, уповноважених осіб партії "Громадянська позиція" в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, представника партії "Об’єднання "Самопоміч" у ЦВК з правом дорадчого голосу Зубача Л.Л., представника політичної партії "Партія Шарія" у ЦВК з правом дорадчого голосу Архіпова К.С., представника партії "Опозиційний блок" у ЦВК з правом дорадчого голосу Забарського В.В., представника Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" у ЦВК з правом дорадчого голосу Власенка С.В., представника партії "Слуга народу" у ЦВК з правом дорадчого голосу Загоруйко А.Л.

Водночас, ЦВК відмовила в реєстрації 5 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування в ОВО: Балоги І.І. – в ОВО № 70, Довгого В.О. – в ОВО № 102, Мармуляк А.С. – в ОВО № 116, Лопушанського А.Й. – в ОВО № 125, Германа М.В. – в ОВО № 203.

Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня.