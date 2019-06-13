Шостий тиждень без засідань: Нацрада не може створити групу з нагляду за ЗМІ на виборах

Систематичне непроведення засідань Національної ради з питань телебачення і радіомовлення унеможливлює створення робочої групи з нагляду за дотриманням ЗМІ виборчого законодавства.

Про це заявила заступник голови Нацради Уляна Фещук на брифінгу у четвер, який відбувся замість засідання регулятора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Шостий тиждень поспіль не відбуваються засідання Національної ради... Через це ми не можемо створити робочу групу Нацради, яка працювала би під час виборів. Мені здається, це досить серйозне питання, і вибори в нас будуть абсолютно неконтрольованими. Ми навіть не зможемо зробити висновків щодо того, які норми законодавства були порушені під час цих виборів”, - пояснила Фещук.

Водночас вона зауважила, що рішення про скасування засідання 13 червня попередньо не узгоджувалося членами Нацради. Натомість оголошення про це з'явилося на сайті регулятора відразу після того, як перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк схвалила заяву про відпустку Олега Черниша.

“Ця заява була зроблена без будь-якого узгодження з іншими членами Національної ради, тобто ми не обговорювали це питання і для нас, відверто кажучи, це було великою новиною, тому що якщо пан Коваль (член Нацради Валентин Коваль - ред.) планував свою відпустку і ми знали про це, то Олег Миколайович тільки-но повернувся з планової відпустки і чомусь пішов у відпустку знову”, - зазначила Фещук.

За її словами, про намір Черниша знову піти у відпустку решта членів регулятора дізналися лише 11 червня.

“Насправді навіть попередньо говорили з ним, і впевненість у тому, що засідання буде, в нас була абсолютна”, - сказала Фещук.

При цьому вона підкреслила, що досі не розглянуто близько 250 питань, двадцять із яких стосуються надання дозволів на тимчасове мовлення на лінії розмежування.

Зі свого боку член Нацради Сергій Костинський уточнив: проблема в тому, що на сьогодні три радіостанції припинили мовити на Донеччині та Луганщині, а на їх частотах вимкнені передавачі та проривається сигнал російських ЗМІ.

“Для того що ліквідувати цю загрозу, ми провели консультації з ринком, і вже на ці частоти готові прийти нові мовники, серед яких Суспільне мовлення. У нас є проекти рішень щодо видачі дозволів на тимчасове мовлення, щоб на цих частотах почали мовити “суспільні” радіостанції”, - заявив він.

Посадовець також поінформував, що в межах планової роботи з Українським державним центром радіочастот Нацрада отримала нові частоти в десяти населених пунктах Донецької та Луганської областей і на Херсонщині, що межує з анексованим Кримом.

“Якби сьогодні відбулося засідання, то вже радіостанції там могли би запустити впродовж наступних декількох днів”, - підкреслив Костинський.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 11 червня на сайті Нацради з'явилося повідомлення про те, що чергове засідання регулятора, заплановане на 13 червня, не відбудеться через відсутність кворуму. Як стало відомо Укрінформу із власних джерел, причиною цьому є відсутність першого заступника голови Нацради Ольги Герасим’юк і ще двох членів — Валентина Коваля та Олега Черниша, які йдуть у відпустки.

Нацрада призупинила ухвалення рішень, доки не буде висновків від парламентського профільного комітету або Президента України щодо коректності кадрових рішень.

4 травня Президент Петро Порошенко призначив завідувача відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення замість звільненого за власним бажанням Юрія Артеменка.

Водночас перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк заявила, що вважає звільнення голови Нацради Артеменка неналежним чином оформленим, тому не відкриває засідань Нацради.

24 травня Президент Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Артеменка та про призначення Горковенка.