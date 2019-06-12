Партія "Голос" виключила зі списку двох кандидатів-мажоритарників

"Підставою для рішення стала отримана від ЗМІ та громадськості інформація про невідповідність попередньої політичної діяльності кандидатів критеріям партії", - йдеться у повідомленні.

Так, у "Голосі" наголосили, що журналісти руху "Чесно" надали докази того, що кандидат в окрузі №22 у Волинській області Тарас Шкітер був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку.

Водночас прізвище кандидата від “Голосу” в київському окрузі №217 Євгена Кугука активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року.

Ці факти суперечать принципам, якими "Голос" керується при виборі всіх без виключення кандидатів, наголосили в партії.

"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема - це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", - сказала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку "Голосу".

У прес-службі політсили також звернули увагу на те, що серед кандидатів у народні депутати від партії «Голос» немає нікого, хто підпадає під люстрацію, співпрацював з режимом Януковича, компартією, спецслужбами тоталітарних режимів, сепаратистами та проросійськими силами, хто має громадянство чи економічні інтереси у країні-агресорі. "Нема і тих, хто протидіяв Революції гідності чи не визнавав факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України", - підкреслили в партії.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня з'їзд партії "Голос", лідером якої є Святослав Вакарчук, затвердив список кандидатів у народні депутати в багатомандатному виборчому окрузі, передвиборчу програму партії, а також ухвалив рішення щодо кандидатів, яких політсила підтримає у мажоритарних округах. Так, до списку кандидатів в одномандатних округах ввійшли близько 70 осіб, серед яких і чинні народні депутати Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька та Павло Різаненко.