ЦВК зареєструвала вже 118 кандидатів-мажоритарників

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 23 кандидатів-самовисуванців у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Центрвиборчком розглянув подані документи та зареєстрував 23 кандидатів у народні депутати, які балотуються в ОВО у порядку самовисування.

Таким чином, станом на 11 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 118 кандидатів у народні депутати, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 111, висунутих політичними партіями – 7.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.