ОБСЄ планує відправити на українські вибори 850 спостерігачів

Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ має намір залучити близько 850 довгострокових і короткострокових спостерігачів під час позачергових парламентських виборів в Україні.

Про це заявив глава Альберт Йонсон під час зустрічі з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук, секретарем комісії Наталією Бернацькою та заступника керівника секретаріату комісії Сергієм Дубовиком, повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

"Під час позачергових виборів народних депутатів України плануємо залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів", – зазначив посол Альберт Йонсон, зазначивши, що кілька днів тому до Києва прибула керівна ланка Місії.

Очільники ЦВК розповіли представникам місії БДІПЛ про поточну ситуацію у Центрвиборчкомі та виклики, які стоять перед комісією протягом цього виборчого процесу.

"Насправді, вже той факт, що ЦВК доводиться проводити виборчий процес у такий короткий термін, є для нас певним викликом. І у зв'язку з цим найважливіше зараз – вирішити проблему публічних закупівель. Комісія неодноразово наголошувала на необхідності врегулювати законодавчо це питання. Наразі ухвалене лише тимчасове рішення", – розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Вона нагадала, що комісії довелося перекласти на окружні виборчі комісії питання проведення публічних закупівель.

Окрім того, Сліпачук поінформувала, що 12 червня відбудеться навчальний семінар-нарада з головами та секретарями окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

За її словами, якщо під час президентських виборів більшість питань, які обговорювалися на подібній нараді, стосувалися здебільшого адміністративних питань, то наразі вектор зміниться і буде спрямований в напрямку проведення публічних закупівель.

Сліпачук запевнила представників місії БДІПЛ ОБСЄ, що всі процеси з організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня, які здійснюються в межах компетенції ЦВК, відбуваються за затвердженим графіком і виключно у відповідності до законодавства.