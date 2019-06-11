Представник Зеленського у КСУ: Указ про розпуск Ради ідентичний указу Порошенка за 2014 рік

Представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський стверджує, що Указ Президента Володимира Зеленського індентичний тому, яким тепер уже колишній глава держави Петро Порошенко розпустив Верховну Раду 7 скликання у 2014 році.

Про це Веніславський сказав у коментарі журналістам у КС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Указ Президента Зеленського повністю, один в один дублює указ Президента Порошенка 2014 року за змістом яким було проголошено позачергові вибори. Він абсолютно ідентичний", - сказав представник глави держави у КС.

Веніславський додав, що у 2014 році сумнівів у легітимності указу Президента не було. "А зараз вони виникли, тому що деякі політичні сили залишаються за бортом історії", - вважає він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. 21 травня він підписав указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

Водночас 24 травня до КС було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР.

КС розпочав розгляд цієї справи на 11 червня.