На Одещині через російську атаку залишається без світла 1000 споживачів

На Одещині через російську атаку залишається без світла 1000 споживачів

Укрінформ
Росіяни атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області, знеструмлені 1 тис. споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі.

"Через пошкодження обладнання тимчасово без світла залишаються понад 1 тис. родин Одещини. Наші бригади вже працюють на місці: оглядають обладнання, розбирають завали та починають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонт потребуватиме часу.

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Як повідомлялося, вночі 7 червня в Одеській області через атаку російських безпілотниківбули пошкоджені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі.

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