На Одещині через російську атаку залишається без світла 1000 споживачів

Росіяни атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області, знеструмлені 1 тис. споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі.

"Через пошкодження обладнання тимчасово без світла залишаються понад 1 тис. родин Одещини. Наші бригади вже працюють на місці: оглядають обладнання, розбирають завали та починають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонт потребуватиме часу.

Як повідомлялося, вночі 7 червня в Одеській області через атаку російських безпілотників були пошкоджені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі.