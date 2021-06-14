Середня вартість бензинів має становити 25,82 гривні за літр – Мінекономіки

Середня вартість бензинів, до якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, має становити 25,82 грн за літр, дизельного пального – 22,09 грн за літр.

Як передає Укрінформ, відповідні розрахунки надав директорат цінової політики та розвитку реального сектору економіки Міністерства економіки, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (лист від 11.06.2021 № 16/3-52-21) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,09 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,82 гривень", - йдеться в повідомленні.

Порівняно з початком місяця середня вартість бензину зросла на 0,9 грн/л, дизпалива - на 1,18 грн/л.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр). Оприлюднення міністерством середніх цін на дизпаливо і бензини відбувається щомісяця до 3-го, 13-го і 23-го числа. 2 червня Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови, яка регулює граничну ціну бензину та дизельного пального, шляхом внесення змін до розрахунків їхньої середньої вартості.