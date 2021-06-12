Уряд завершив виплату «карантинних» 8 тисяч ФОПам

Нинішнього тижня повністю завершено виплати «карантинних» 8 тисяч гривень підприємцям і працівникам, які були змушені обмежити роботу через посилення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу, - на загальну суму в 6,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, коментуючи економічні підсумки тижня, що минає.

"Це вже вдруге за останні пів року уряд запустив та якісно провів таку масштабну програму прямих виплат підприємцям та працівникам, які були змушені обмежити роботу через посилення карантину. Лише за цими програмами прямих виплат загальна сума склала фактично 6,5 млрд грн", - написав Шмигаль.

Він також нагадав, що цього тижня в Україні запрацювали електронні лікарняні.

«Одна з найбільш затребуваних довідок тепер буде видаватись онлайн. Це дозволить уникнути маніпуляцій та більш ефективно розпоряджатися наявним ресурсом. Також з 10 червня починає працювати система “Електронна трудова книжка”. Це цифровий аналог паперових трудових книжок, де так само буде відображатись уся інформація про стаж. За допомогою електронних трудових книжок можна буде автоматично призначати пенсію, а також зменшити паперовий документообіг бізнесу», - зазначив Прем’єр.

Глава уряду також прокоментував цифровізацію в екологічній галузі та в системі лісового господарства: «Уряд запускає ЕкоСистему — портал, де можна знайти всю актуальну інформацію про стан довкілля в Україні. Буде забезпечено доступ до 35 реєстрів екологічної інформації. Загалом плануємо запустити 29 послуг та інтегрувати їх з порталом Дія».

Шмигаль додав, що цього тижня затвердили виділення коштів на інвентаризацію лісів в Україні, і розпочинається бета-тестування двох найбільших послуг лісової галузі у цифровому форматі — отримання лісорубного квитка й сертифіката про походження лісоматеріалів.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що антикризові програми дуже допомогли економіці, й уже у 2 кварталі цього року спостерігається стійкий тренд на її відновлення.