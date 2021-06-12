Зеленський утворив делегацію для переговорів з ЄС щодо ввізного мита
Відповідне розпорядження №501/2021-рп від 11 червня опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
“Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, - йдеться в документі.
До складу делегації включено 12 осіб. Її головою Президент призначив Ольгу Стефанішину - віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Президент Володимир Зеленський створив делегацію для переговорів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладання Договору гарантії та Договору гарантії Фонду чистих технологій.