Зеленський утворив делегацію для переговорів з ЄС щодо ввізного мита

Президент створив делегацію України для участі у переговорах з ЄС щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію.

Відповідне розпорядження №501/2021-рп від 11 червня опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

“Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, - йдеться в документі.

До складу делегації включено 12 осіб. Її головою Президент призначив Ольгу Стефанішину - віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Президент Володимир Зеленський створив делегацію для переговорів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладання Договору гарантії та Договору гарантії Фонду чистих технологій.