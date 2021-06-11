Обшуки в Нафтогазі: Вітренко обіцяє сприяти розслідуванню

Голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко назвав обшуки в НАК черговою перевіркою, яка не має дивувати, та пообіцяв максимально сприяти об’єктивному розслідуванню.

Про це Вітренко сказав у п’ятницю, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«З одного боку, Державна фіскальна служба постійно перевіряє «Нафтогаз». Тобто, нічого дивного в тому, що відбувається чергова перевірка окремих питань, немає. З другого боку, дійсно, такий спосіб (обшуки – ред.) виглядає відносно незвичним», - зазначив керівник Нафтогазу.

Він повідомив, що за інформацією, яку отримав від своїх співробітників із Києва, ДФС вважає, що НАК була недостатньо відкритою в минулому, не надавала необхідних документів та пояснень.

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«Цього разу я особисто забезпечу максимальну відкритість, аби ми надали всі необхідні документи й пояснення. Я сподіваюся, в такий відкритий спосіб ми зробимо так, щоб не було ніяких проблем щодо об’єктивного розслідування цієї конкретної ситуації, і в майбутньому щоб не було недовіри до діяльності компанії», - підкреслив Вітренко.

За його словами, важливо забезпечити відкритість Нафтогазу – в тому числі для міжнародних партнерів.

«Для нас дуже важливо зараз, щоб ніхто не міг використовувати якісь політичні спекуляції навколо Нафтогазу як виправдання, наприклад, подальшого будівництва «Північного потоку-2», або виправдання деприватизації», - сказав керівник НАК.

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Вітренко зауважив, що важливо також не допустити «затьмарення» українського питання у відносинах зі США політичними спекуляціями навколо «Нафтогазу». Він також зазначив, що «забезпечить усе необхідне зі свого боку для об’єктивного розслідування».

Як повідомляв Укрінформ, ДФС у п’ятницю провела низку обшуків у приміщеннях НАК «Нафтогаз України» в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ймовірного ухилення службових осіб компанії від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн.