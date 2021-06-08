Нафтогаз за 10 місяців збільшив клієнтську базу в чотири рази
Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі компанії.
«За 10 місяців роботи відкритого ринку газу ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» збільшило клієнтську базу учетверо і станом на сьогодні обслуговує вже понад мільйон побутових клієнтів. Кожного дня компанія отримує близько 2 тисячі заявок на приєднання», - йдеться в повідомленні.
Нині ГК «Нафтогаз України» вже обслуговує домогосподарства у кожній області України, постачаючи газ 13% клієнтів на роздрібному ринку. Серед них – понад 500 тис. клієнтів як постачальника «останньої надії».
У компанії зауважили, що на сьогодні майже 650 тис. клієнтів вже зареєструвані в особистому кабінеті ГК «Нафтогаз України», майже третина клієнтів відмовилися від паперових платіжок і отримують рахунки онлайн.
Водночас, згідно з корпоративною стратегією групи Нафтогаз, планується і надалі активне нарощування присутності на роздрібному ринку газу. До кінця 2025 року ГК має на меті збільшити кількість клієнтів до 2,8 млн домогосподарств.
Як повідомлялось, ГК «Нафтогаз України» у рамках річного тарифного плану «Фіксований» встановила ціну на газ 7,96 грн за 1 кубометр із ПДВ (без вартості розподілу).