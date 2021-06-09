У Нафтогазі спростували фейки навколо візиту Вітренка до США

У Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» спростували низку фейків навколо візиту голови правління компанії Юрія Вітренка у США.

Як передає Укрінформ, про це директор з інтегрованих комунікацій у Групі Нафтогаз Максим Білявський повідомив у Фейсбуці.

"Вирішив започаткувати рубрику #фейкидивують. Цього тижня найбільше недостовірної інформації присвячується "деталям" відрядження делегації НАКу до США.

Сьогодні "проінформована" активність продовжилась. Зокрема на сторінках шанованого видання була оприлюднена наступна інформація: "...зустріч Вітренка з радником Держдепу Шолле була демонстративно скасована через спотворення Банковою інформації у офіційному повідомленні щодо розмови президентів Зеленського і Байдена…" Насправді розмова Юрія Вітренка та Дерека Шолле відбулась в понеділок, до того, як її "скасувало" джерело. Діалог був конструктивний", - написав Білявський.

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Він зауважив, що учора, коли делегація Нафтогазу працювала у Вашингтоні, такі ж "достовірні" джерела повідомляли, що керівництво НАКу перебуває у Києві.

"Як би зацікавлені особи не намагались дискредитувати наше відстоювання національних інтересів у контексті "Північного потоку-2", ми з новою силою та командною взаємодією продовжуємо боротьбу. НАК «Нафтогаз України» завжди відкритий до комунікації і готовий надати об’єктивну та актуальну інформацію", - підкреслив Білявський.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня у Нафтогазі закликали всі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2".