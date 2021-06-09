У Нафтогазі спростували фейки навколо візиту Вітренка до США
Як передає Укрінформ, про це директор з інтегрованих комунікацій у Групі Нафтогаз Максим Білявський повідомив у Фейсбуці.
"Вирішив започаткувати рубрику #фейкидивують. Цього тижня найбільше недостовірної інформації присвячується "деталям" відрядження делегації НАКу до США.
Сьогодні "проінформована" активність продовжилась. Зокрема на сторінках шанованого видання була оприлюднена наступна інформація: "...зустріч Вітренка з радником Держдепу Шолле була демонстративно скасована через спотворення Банковою інформації у офіційному повідомленні щодо розмови президентів Зеленського і Байдена…" Насправді розмова Юрія Вітренка та Дерека Шолле відбулась в понеділок, до того, як її "скасувало" джерело. Діалог був конструктивний", - написав Білявський.
Він зауважив, що учора, коли делегація Нафтогазу працювала у Вашингтоні, такі ж "достовірні" джерела повідомляли, що керівництво НАКу перебуває у Києві.
"Як би зацікавлені особи не намагались дискредитувати наше відстоювання національних інтересів у контексті "Північного потоку-2", ми з новою силою та командною взаємодією продовжуємо боротьбу. НАК «Нафтогаз України» завжди відкритий до комунікації і готовий надати об’єктивну та актуальну інформацію", - підкреслив Білявський.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня у Нафтогазі закликали всі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2".