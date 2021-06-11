У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП за підсумками ІІ кварталу

Економіка України у другому кварталі 2021 року залежить тривалості та ступеня жорсткості карантинних обмежень, проте, з огляду на низьку базу порівняння, вийде на позитивний тренд.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в огляді економічної активності за квітень, оприлюдненому на сайті Міністерства економіки.

"У ІІ кв. 2021р. економічне відновлення хоч і продовжуватиме залежати від частоти, тривалості та ступеню жорсткості карантинних обмежень, проте з урахуванням низької бази порівняння минулого року та процесів вакцинації як у світі, так і всередині країни, пристосованості бізнесу до роботи в історично нових умовах, вийде на позитивний тренд", - ідеться в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, за травневим прогнозом Мінекономіки, зростання ВВП у 2021 році становитиме 4,1%. Раніше у міністерстві прогнозували, що зростання валового внутрішнього продукту цього року має становити 4,6%. Через втрати, пов'язані з посиленням і продовженням карантинних обмежень, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%. Світовий банк залишив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,8%.