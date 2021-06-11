Тарифи на тепло відтепер визначатиме місцева влада, а не держава

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передає повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт постанови «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», регулятор ухвалив 9 червня 2021 року.

Проєктом передбачається передати всіх ліцензіатів у сфері теплопостачання, що підпадають під регулювання НКРЕКП на місцевий рівень. Таким чином тамтешні органи влади самостійно будуть встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів.

Примітно, що під рішення регулятора не підпадають ліцензіати, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках.

Зокрема, відбудеться передача 80 ліцензіатів (28 суб’єктів господарювання), що провадять діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Раніше в рамках реформи децентралізації влади в Україні на місцевий рівень були вже передані 623 таких ліцензіатів.

При цьому, як наголошується, НКРЕКП все одно здійснюватиме моніторинг та контроль роботи всіх підприємств теплопостачання, в тому числі й тих, регулювання яких відбуватиметься на місцевому рівні, продовжуватиме нормативно-правове забезпечення їх діяльності.

За словами голови регулятора Валерія Тарасюка, на сьогодні є кілька підприємств, які проти такого рішення, зокрема «Рівнетеплоенерго» та «Черкаситеплокомуненерго», а тому протягом двох тижнів відбудуться обговорення для врегулювання цієї ситуації.

«Ми маємо виробити єдиний підхід, адже це рішення концептуальне. Після схвалення проєкту постанови у нас буде час протягом близько двох тижнів на обговорення та узгодження позицій», - додав він.

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої постановою Верховної Ради від 04.10.2019 №188-IX, одним із напрямів реалізації цілі щодо надання якісних комунальних послуг є передача повноважень з регулювання діяльності підприємств теплопостачання - погодження інвестиційних програм і встановлення тарифів - з державного рівня на рівень місцевих органів влади.

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Кабінет Міністрів зафіксував свою позицію з цього питання, схваливши проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», який було зареєстровано Верховною Радою 13.10.2020 за № 4215.