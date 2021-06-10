Шмигаль назвав пріоритетне завдання у підготовці до опалювального сезону

Реструктуризація заборгованості виробників теплової енергії є одним із пріоритетних завдань у підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Одне з пріоритетних завдань — реструктуризація заборгованості виробників теплової енергії — повинне бути виконане згідно з підписаним Меморандумом між урядом та міськими головами. Наголосив на важливості врегулювання всіх питань, щоб країна стабільно пройшла опалювальний сезон", - написав Шмигаль.

Він додав, що обговорив реалізацію плану підготовки до опалювального сезону із Міненерго, Мінрегіоном та НАК "Нафтогазом".

Як повідомлялося, 9 червня Кабінет Міністрів затвердив план підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

Раніше Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу для координації підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

НАК "Нафтогаз України" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії. Договір передбачає, що з червня 2021 року протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи). У наступних періодах, зокрема з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року, цінові пропозиції для теплокомуненерго будуть проіндексовані.

9 лютого 2021 року Кабінет Міністрів, Нафтогаз та міські голови підписали меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Зокрема, згідно із положеннями меморандуму, до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф.