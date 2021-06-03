Підготовка до опалювального сезону: Кабмін створив робочу групу

Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу для координації підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

Як передає кореспондент Укрінформу, про повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Аби зима не прийшла "раптово", вже зараз необхідно починати підготовку до неї. Вчора уряд прийняв рішення і створив відповідну міжвідомчу робочу групу для координації спільних заходів. Прошу мерів долучатися до цієї роботи", - сказав Чернишов.

Міністр зазначив, що минулий опалювальний сезон був найбільш стабільним за всі роки незалежності України. Зокрема, був укладений меморандум, який сприяв сталому функціонуванню підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Також він нагадав, що на наступний опалювальний сезон НАК "Нафтогаз України" напрацював довгостроковий контракт на постачання газу для підприємств ТКЕ.

"Однак, нагадаю всім представникам місцевої влади: енергоефективність – це один із важливих параметрів регіонального розвитку на найближчі роки. Споживання газу має скорочуватися", - наголосив Чернишов.

Він підкреслив, що реалізація проєктів термомодернізації допомагає зменшити суми у платіжках українців. Також міністр закликав активніше переходити на альтернативні види енергії.

Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії. Договір передбачає, що з червня 2021 року протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи). У наступних періодах, зокрема з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року, цінові пропозиції для теплокомуненерго будуть проіндексовані.

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Також повідомлялося, що 9 лютого 2021 року Кабінет Міністрів, Нафтогаз та мери міст підписали меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Зокрема, згідно із положеннями меморандуму, до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф.