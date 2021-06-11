В Україні зростає виробництво металургічної продукції

За січень-травень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виробництво чавуну в Україні збільшилося на 9,1%, сталі – на 8,3%, металопрокату – на 8,0%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє об’єднання підприємств «Укрметалургпром».

Згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за січень-травень 2021 року в Україні було вироблено 8,90 млн тонн чавуну (на 9,1% більше, ніж за аналогічний період 2020 року); 8,99 млн тонн сталі (на 8,3% більше); 8,02 млн тонн металопрокату (на 8,0% більше).

Станом на 10 червня 2021 року, з основних діючих виробничих потужностей в експлуатації знаходилось: 18 з 21 доменних печей, 7 з 8 мартенівських печей, 14 з 16 конвертерів, 5 з 15 електропечей та 16 з 17 машин безперервного лиття заготівки.

Забезпечення підприємств залізорудною сировиною (ЗРС) у січні-квітні 2021 року здійснювалось відповідно до потреби металургійного виробництва. Імпорту ЗРС не було. Експорт залізорудної сировини за вказаний період становив 18,54 млн тонн (на 1,8% менше, ніж за 5 місяців 2020 року).

За січень-травень 2021 року на українські коксохімічні підприємства було поставлено 5,64 млн тонн вугілля для коксування (на 5,4% більше, ніж за аналогічний період 2020 року), з яких 1,64 млн тонн – українського походження і 4,0 млн тонн – імпортного.

Загальний обсяг коксу, який закупили українські металурги за вказаний період, становить 3,424 млн тонн (на 1,8 % більше, ніж за січень-травень 2020 року): 3,346 млн тонн українського походження; 0,068 млн тонн – імпортного.

Також за п’ять місяців 2021 року було заготовлено 1,50 млн тонн металобрухту (на 34,8% більше, ніж за аналогічний період 2020 року). Експорт металобрухту за вказаний період становив 146 тис. тонн (у 7,9 раза більше).

За січень-травень 2021 року вітчизняна металургія спожила близько 800 млн кубометрів природного газу (на 8,8% більше, ніж за аналогічний період 2020 року) і 4,74 млрд кВт-год. електроенергії (на 4,2% більше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за 2020 рік у порівнянні із 2019 роком виробництво чавуну в Україні збільшилося на 0,7% (до 18,59 млн тонн); металопрокату – на 1,2% (до 18,43 млн тонн); виробництво сталі зменшилося на 1,1%, до 20,62 млн тонн.