В Україні на 9% збільшилося виробництво чавуну

За січень-травень 2021 року виробництво чавуну в Україні збільшилося на 9,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, до 8,90 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє об’єднання підприємств «Укрметалургпром».

Згідно із попередніми даними ОП «Укрметалургпром», за січень-травень 2021 року в Україні було вироблено 8,90 млн тонн чавуну (на 9,1% більше, ніж за аналогічний період 2020 року), 8,99 млн тонн сталі (на 8,3% більше), 8,02 млн тонн металопрокату (на 7,9% більше).

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Як повідомляв Укрінформ, за даними ОП «Укрметалургпром», у 2020 році в Україні було вироблено 20,42 млн тонн чавуну (на 1,8% більше, ніж за 2019 рік); 20,62 млн тонн сталі (на 1,1% менше); 18,43 млн тонн металопрокату (на 1,2% більше).