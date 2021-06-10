Уряд призначив службове розслідування щодо тимчасового керівника Енергоатома

Кабінет Міністрів призначив службове розслідування щодо тимчасово виконуючого обов’язки президента Державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” Петра Котіна на виконання припису Нацагентства з питань запобігання корупції.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі.

Зокрема, у розпорядженні зазначається, що Кабмін відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та з метою виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції від 3 березня 2021 року призначає службове розслідування стосовно генерального директора відокремленого підрозділу “Запорізька атомна електростанція” Енергоатома Петра Котіна, який є також тимчасово виконуючим обов’язки президента цього підприємства.

Уряд також утворив комісію для службового розслідування, яке мають провести протягом двох місяців з дати прийняття цього розпорядження.

Як повідомлялося, раніше Шевченківський районний суд Києва визнав незаконним наказ т.в.о. президента Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петра Котіна про застосування дисциплінарного стягнення щодо викривача Олега Поліщука.

3 березня голова НАЗК Олександр Новіков виніс припис Кабінету Міністрів для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності Енергоатома та скасування цього наказу.

За даними НАЗК, керівник підприємства підписав накази про відсторонення від посади, дисциплінарну відповідальність та звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми ДП "НАЕК "Енергоатом" Олега Поліщука. Звільненню Поліщука передувало його повідомлення до Національного антикорупційного бюро України, у якому він зазначив про ознаки кримінального корупційного правопорушення з боку посадовців підприємства. Після цього Поліщук набув статусу викривача.

20 квітня НАЗК направило до суду адміністративний протокол на т.в.о. президента Енергоатома через невиконання припису.