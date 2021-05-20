Енергоатом за підсумками року має отримати $500 мільйонів прибутку – Зеленський

ДП «НАЕК «Енергоатом» на сьогодні є прибутковим підприємством і за підсумками 2021 року його прибуток має становити 0,5 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

«Зараз Енергоатом є прибутковим підприємством. За три-чотири місяці компанія вийшла на достатньо високий прибуток. Їм поставлена задача: вони повинні як мінімум до кінця цього року заробити 500 млн дол. А вже через рік Енергоатом повинен вийти на прибуток для держави в 1 млрд дол», - сказав Зеленський.

За його словами, підприємство почало заробляти через те, що відбулася активна боротьба за зміну керівництва Міністерства енергетики, яке свого часу навмисно виводило енергоблоки Енергоатому саме тоді, коли йшов опалювальний сезон.

«Для чого це робились? А для того, щоб збільшити теплову генерацію. Це робило Міністерство енергетики. Адже теплова енергія значно дорожча. Таким чином був серйозний тиск і хук, як по Енергоатому, який місяцями не працював і мав збиток, так і по державі, бо електроенергія коштувала дорожче», - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики має намір забезпечити розроблення й запровадження нової моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії, яка має максимально відповідати інтересам як учасників ринку, так і споживачів.