До початку сезону опалення Україна має накопичити мінімум 17 мільярдів кубів газу - Кабмін

До початку опалювального сезону Україна має накопичити щонайменше 17 млрд куб. м газу у підземних газосховищах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у плані підготовки до опалювального сезону, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Відповідальність за виконання цієї норм покладено на ТОВ “Оператор ГТС України”,

Міністерство енергетики, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та, за згодою, на НАК “Нафтогаз України” й АТ “Укртрансгаз”.

Планом визначено, що до 15 жовтня має бути врегульоване питання щодо укладення підприємствами сфери теплоенергетики контрактів про постачання природного газу, зокрема у частині реструктуризації заборгованостей теплових електростанцій і теплових електроцентралей, з НАК “Нафтогаз України”.

До початку осінньо-зимового періоду 2021/22 років Міненерго має відпрацювати питання щодо покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для покриття собівартості відпуску електроенергії теплоелектроцентралям.

Обласні та Київська міська держадміністрації до 1 жовтня мають провести аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів до її погашення, а також заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах ЖКГ та вжити заходів до її погашення в повному обсязі.

До 25 вересня потрібно провести перевірку стану газового обладнання у населених пунктах.

Як повідомлялося, 9 червня Кабінет Міністрів затвердив план підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

Раніше Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу для координації підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

НАК "Нафтогаз України" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії. Договір передбачає, що з червня 2021 року протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи). У наступних періодах, зокрема з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року, цінові пропозиції для теплокомуненерго будуть проіндексовані.

9 лютого 2021 року Кабінет Міністрів, Нафтогаз та міські голови підписали меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Зокрема, згідно із положеннями меморандуму, до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф.