Уряд підтримав законопроєкт про захист авторських прав

Уряд підтримав законопроєкт про захист авторських прав

Укрінформ
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт “Про авторське право і суміжні права”, який передбачає комплексне врегулювання відносин, що пов’язані з набуттям, охороною та захистом авторського права.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"9 червня на черговому засіданні уряду прийнято законопроєкт “Про авторське право і суміжні права”, який передбачає комплексне врегулювання відносин, що пов’язані з набуттям, охороною та захистом авторського права. Документ спрямований на адаптацію законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав до стандартів Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документом передбачено спрощення для правовласників процедури вилучення нелегального контенту на веб-сайтах в Інтернеті та поширення цієї процедури на всі об’єкти авторського права і суміжних прав.

Роботодавці й замовники автоматично набуватимуть права на комп'ютерні програми і бази даних, створені як службові твори або в рамках виконання договорів замовлення.

Законопроєктом передбачається також розширення випадків вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інтересах суспільства, отримання права на порядок укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції та посилення захисту неоригінальних баз даних, об'єктів, створених за допомогою штучного інтелекту, традиційних виражень культури.

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Ухвалення законопроєкту забезпечить приведення договірних відносин законодавства України до стандартів ЄС, реалізацію взаємодії організацій колективного управління з правовласниками і користувачами та посилення відповідальності за порушення у сфері авторського права і суміжних прав.

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