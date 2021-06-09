Уряд підтримав законопроєкт про захист авторських прав

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт “Про авторське право і суміжні права”, який передбачає комплексне врегулювання відносин, що пов’язані з набуттям, охороною та захистом авторського права.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"9 червня на черговому засіданні уряду прийнято законопроєкт “Про авторське право і суміжні права”, який передбачає комплексне врегулювання відносин, що пов’язані з набуттям, охороною та захистом авторського права. Документ спрямований на адаптацію законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав до стандартів Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документом передбачено спрощення для правовласників процедури вилучення нелегального контенту на веб-сайтах в Інтернеті та поширення цієї процедури на всі об’єкти авторського права і суміжних прав.

Роботодавці й замовники автоматично набуватимуть права на комп'ютерні програми і бази даних, створені як службові твори або в рамках виконання договорів замовлення.

Законопроєктом передбачається також розширення випадків вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інтересах суспільства, отримання права на порядок укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції та посилення захисту неоригінальних баз даних, об'єктів, створених за допомогою штучного інтелекту, традиційних виражень культури.

Ухвалення законопроєкту забезпечить приведення договірних відносин законодавства України до стандартів ЄС, реалізацію взаємодії організацій колективного управління з правовласниками і користувачами та посилення відповідальності за порушення у сфері авторського права і суміжних прав.