Об'єднання відомих авторів і музикантів захищатиме авторські права в Україні

ГО «Українська агенція з авторських та суміжних прав» має намір навести лад щодо ліцензування, авторських прав і гідної оплати авторів на музичному ринку України.

Про це заявили представники ГО «УААСП» на пресконференції в Укрінформі.

«Ми не були великими фахівцями і не мали великого бажання цим займатися, але з огляду на те, що 25 років сфера фактично виживала – не знаю, як почувалися ті, хто опікувався цією сферою, її керманичі – але авторська спільнота отримувала в межах статистичної похибки, якщо збити докупи всі доходи. Це дуже жалюгідно виглядає, коли автори побираються, а в умовах коронакризи дехто взагалі відмовляється від своєї професії», - сказав генеральний директор ГО «УААСП» Валерій Харчишин, поет, композитор, рок-музикант, актор, лідер гурту «Друга Ріка».

Він повідомив, що ГО «УААСП» володіє найбільшим глобальним і локальним каталогом українських авторів творів і є найбільшою організацією з колективного управління на ринку, до якої належать понад 500 членів.

ГО «УААСП» також є єдиним від України членом міжнародної спільноти з авторських прав CISAC – нагадав віцепрезидент Авторської ради ГО «УААСП» Тарас Тополя, фронтмен гурту Antytila, молодіжний посол в UNICEF Ukraine, автор, поет, композитор.

«Наша організація є єдиною, яка є членом СІЗАК - це спільнота, яка об’єднує 230 авторсько-правових товариств по всьому світу. І в рамках договорів і членства в цій організації у нас є 104 договори з ідентичними авторсько-правовими товариствами іноземних держав. І в управлінні таким чином – 100 млн музичних творів від більш ніж 4 млн правовласників, яких ми напряму представляємо. УААСП - єдина організація в Україні, яка має право ліцензувати публічне сповіщення і виконання музичних творів світового репертуару. Тобто, якщо приїжджає до нас, наприклад, Twenty One Pilots чи Imagine Dragons, то вони обов’язково ліцензуються у нас», - зазначив Тополя.

В Україні є одне з найкращих законодавств щодо авторського права, але воно не дотримується, і головне завдання ГО «УААСП» зробити цей ринок справедливим і чесним – наголосив президент Авторської ради ГО «УААСП» Олександр Злотник, композитор, народний артист України, ректор Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра.

«Автори – це не лише композитори, поети, це всі творці – журналісти, фотографи, художники, хореографи, режисери. Це є цвіт української нації, і принижувати їх, не давати їм можливості жити – це ганьба для нашого суспільства. При тому, що Україна ухвалила закони щодо авторського права одні з найкращих у світі. У нас зберігається авторське право після смерті автора 75 років і передається потім найближчим родичам. І наше завдання, щоб все було чесно, а не щоб невідомі люди, які роблять різні організації і збирають гроші, а потім невідомо, куди ці гроші дівалися», - сказав Злотник.

Валерій Харчишин бачить перевагу ГО «УААСП» у тому, що вона складається з авторів і виконавців, які знають ринок зсередини, всі його потреби й очікування.

«Інші організації декларують свою діяльність і статус як бізнес-структури. Для нас же бізнес у іншому – це виробництво нашої продукції, це генерування нашого контенту, пісень, публічне творення. А все решта – це громадський обов’язок поставити все прозоро, чесно, і щоб автори в Україні розуміли, що вони захищені. Якщо його пісня стала хітом, то він зараз отримає гроші і його нащадки після його смерті так само будуть забезпечені», - наголосив Харчишин.

Громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав» – перша в історії України виключно авторська організація з управління авторськими правами, визнана на міжнародному рівні, що віднині керується виключно авторами і правовласниками. Задача УААСП – збір, розподіл і виплата авторської винагороди для митців України та світу, а також юридичний захист авторів.

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Як повідомляють організатори, в Україні зареєстровано 19 організацій колективного управління, але тільки ГО «УААСП» є членом Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів CISAC – головного світового органу з захисту авторських прав, що об’єднує провідні організації колективного управління планети.

Представники ГО «Українська агенція з авторських та суміжних прав» виступають за прозоре і неупереджене проведення конкурсу, отримання акредитації у сфері публічного виконання та сповіщення творів для ГО «УААСП».