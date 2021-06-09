Кабмін затвердив план підготовки до опалювального сезону

Кабінет Міністрів затвердив план підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Кабінет Міністрів під час чергового засідання, 9 червня, затвердив план підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років. Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у документі визначено всі деталі та відповідальні за цей процес", - йдеться у повідомленні.

У плані визначено, що Міністерство енергетики та Міністерство розвитку громад та територій повинні до початку опалювального сезону вжити всі необхідні заходи, аби врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу для координації підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

НАК "Нафтогаз України" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії. Договір передбачає, що з червня 2021 року протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи). У наступних періодах, зокрема з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року, цінові пропозиції для теплокомуненерго будуть проіндексовані.

Також повідомлялося, що 9 лютого 2021 року Кабінет Міністрів, Нафтогаз та мери міст підписали меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Зокрема, згідно із положеннями меморандуму, до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф.