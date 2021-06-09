Уряд планує допомогу підприємствам, які переходитимуть на зелені технології — Стефанішина

Кабінет Міністрів розробляє інструменти державної допомоги підприємствам, які переходитимуть на зелені технології.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час пресконференції в рамках всеукраїнського форуму “Україна 30. Екологія”, передає кореспондент Укрінформу.

“Є низка доручень, які зараз опрацьовуються в уряді з тим, щоб сформувати всі інструменти державної допомоги, які будуть допустимі для малого, середнього підприємництва, для виробників, які будуть переходити на зелені технології”, - зазначила Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністр також зауважила, що міністр енергетики Герман Галущенко, призначений наприкінці квітня, опікуватиметься питанням щодо ставки екологічного податку на викиди двоокису вуглецю.

Як повідомляв Укрінформ, фінальний проєкт Другого національно визначеного внеску в межах підписаної Україною Паризької кліматичної угоди буде презентовано європейським партнерам у липні 2021 року. Наразі документ активно обговорюється у експертних та профільних колах.