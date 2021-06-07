Тарас Качка назвав найбільший виклик в українській енергетиці

Найбільший виклик в українській енергетиці - бідність людей, які не можуть собі дозволити платити ринкову вартість електроенергії, тому у країні питання зменшення викидів пов’язано із зобов’язаннями доступної електроенергії для населення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка у своєму виступі на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

«На сьогодні найбільший виклик в енергетиці – це не питання виведення теплової генерації, це питання бідності людей, які не можуть собі дозволити платити ринкову вартість електроенергії. Тому в нас питання зменшення викидів пов’язано із обов’язками доступної електроенергії для населення», – заявив Качка.

Він зазначив, що те саме відбувається в торгівлі, і великий мінус України в торговому балансі – це імпорт вживаних автомобілів, які «не лише дешевші, але й шкідливіші, псують повітря в містах і забирають життя».

«І поки що незрозуміло, як це зупинити. Це можна було б зупинити податками. Але це йде в розріз із очікуваннями людей, які хочуть бачити дешеві авто», – підкреслив урядовець.

Також, за його словами, зношеність основних фондів в економіці – це лише звучить погано, а насправді це самий позитивний меседж для кліматичної трансформації економіки.

«Будь-яке оновлення основних фондів наших підприємств буде відбуватися за рахунок цифрових технологій. І тому наш недолік може повернутися у перевагу в наступні 10 років. Будь-який економічний розвиток протягом 10 років буде кліматично дружній. Тому що взаємодія технологій і фінансового світу є кліматично орієнтована. Кліматичні технології є більш ефективними, привабливими для споживача і для них можна знайти більші кошти, і ми це бачимо на точкових проєктах. За великим рахунком, для України наступне десятиліття кліматичних трансформацій насправді стане десятиліттям промислового розвитку. Єдиний виклик – налаштувати ці політики таким чином, щоб вони одна одну підсилювали, і ми бачимо, що той процес, який зараз відбувається в уряді, на це націлений», – підкреслив заступник міністра.

Також він наголосив, що Україна і Європейський Союз лише спільно можуть досягти поставлених кліматичних цілей та конкурентоспроможності, навіть у таких важких сферах, як металургія і енергетика. І тут варто пам’ятати не лише про зобов’язання України запроваджувати європейські правила, а й про обов’язок Євросоюзу залучати Україну «в свій двигун економіки».

«Єдиним викликом буде економічне благополуччя українських споживачів. Тому що я б не хотів, щоб всі трансформації розбивалися об гаманець українця, який би не міг собі дозволити таку ж кліматичну трансформацію, як і європейський споживач», - підсумував Качка.