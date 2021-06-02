Міненерго просить «тарифну» комісію врегулювати ситуацію на ринку електроенергії

Міністерство енергетики закликало Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, врегулювати ситуацію з ціноутворенням на ринку електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

«На сьогодні на організованих сегментах ринку електричної енергії склалася така ситуація з ціноутворенням, що потенційно створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду та, в перспективі, створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E», - йдеться в повідомлення.

Відзначається, що у травні-червні 2021 року середньозважена ціна базового продукту (BASE) на ринку «на добу наперед» (далі – РДН) склала 933 грн/МВт-год., що суттєво нижче, ніж задекларована собівартість виробництва електричної енергії тепловими станціями.

А це, як наголошують в Міненерго, призводить до фінансового розбалансування «НАЕК «Енергоатом», на яке Кабміном покладено виконання спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Тому представниками ринку, зокрема НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Центренерго» було напрацьовано відповідні пропозиції, які вже направив міністр енергетики Герман Галущенко до НКРЕКП.

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Так, Міненерго закликало регулятора усунути на період профіциту електричної енергії цінові обмеження на організованих сегментах ринку, врегулювати питання ціноутворення на внутрішньодобовому ринку, зокрема тимчасово запровадити мінімальну ціну на внутрішньодобовий ринок на рівні не нижче, ніж на РДН.

«З метою усунення загрози порушення безпеки постачання електричної енергії просимо на найближчому засіданні НКРЕКП розглянути подані учасниками ринку пропозиції щодо врегулювання проблемних питань функціонування ринку електричної енергії», - наголосили в листі Міненерго до НКРЕКП.