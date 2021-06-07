Транзит газу через Україну за місяць збільшився на 4%

У травні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи становив 3,85 млрд кубометрів, це майже на 4% більше, ніж у квітні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

За місяць Оператор ГТС України протранзитував до Польщі 0,344 млрд кубометрів газу, до Словаччини – 2,5 млрд кубометрів, до Угорщини – 0,803 млрд кубометрів, до Молдови – 0,189 млрд кубометрів.

Обсяги транспортування газу з ЄС в Україну в травні склали 8 млн кубометрів, зазначили в компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні - квітні 2021 року транзит газу через українську ГТС скоротився на 10% - до 14,1 млрд кубометрів порівняно з аналогічним періодом торік.