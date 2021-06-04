В Оператора ГТС занепокоєні вкрай низьким рівнем розрахунків облгазів

Облгази розрахувалися з ТОВ "Оператор ГТС України" за відібраний у лютому на власні потреби газ менш як на 1,3%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ОГТСУ.

"29 травня закінчилася дія 90-денної відстрочки платежів згідно з Постановою регулятора №235 від 17.02.2021 р. для Операторів ГРМ (обл- та міськгазів) за утворені негативні небаланси в лютому 2021 р. Облгази мали розрахуватися з Оператором ГТС України за газ, що відібрали з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ), за 12 днів лютого (з дати дії Постанови) в розмірі 1,5 млрд грн. Але рівень розрахунків склав менше 1,3%", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що така динаміка викликає "обґрунтовані сумніви" у погашенні заборгованості за березень, строк якої настає в червні.

Наразі облгази мають сплатити ОГТСУ майже 10 млрд грн за газ для ВТВ. З них 5,1 млрд грн – це вже прострочена заборгованість, а 4,8 млрд грн – це нарахування з відстрочкою до сплати в червні, зауважили в пресслужбі.

"При цьому населення України справно сплачує тариф на розподіл облгазам в обсязі приблизно 2 млрд грн щомісяця, але важелів контролю цільового використання цих коштів немає... Єдиний дієвий інструмент – це розподільчі рахунки, коли кошти, які населення сплачує облгазам, розподіляються за цільовим призначенням», - прокоментував гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він закликав депутатів терміново розглянути законопроєкт №3800, який нещодавно підтримав Комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Як повідомлялось, у лютому та березні 2021 року облгази відібрали газу на власні виробничі потреби у сім разів більше порівняно з січнем. Загалом за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, облгази відібрали з ГТС понад 1 млрд кубометрів газу для ВТВ.