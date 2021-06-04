Погасити борги перед виробниками ВДЕ: У Міненерго розглядають кілька варіантів

У Міністерстві енергетики опрацьовують різні варіанти вирішення питання заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії, включно з випуском "зелених" облігацій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час години запитань до уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи питання боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії.

"Ми працюємо над цим питанням. Це питання має дві складові: перше - це ті борги, які утворились у минулий період. Зараз ми розглядаємо декілька опцій їх погашення. Одна з них - це "зелені" облігації Укренерго, які обговорюються. Друге питання - це виникнення нових боргів, які в цьому році теж з'явились. Ми працюємо над зміною умов роботи на ринку, таким чином, щоб борги в подальшому не утворювались", - сказав Галущенко.

Як повідомлялось, Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики" Кабінет Міністрів України підписав з учасниками ринку відновлюваної енергетики (ВДЕ) у червні 2020 року.

НЕК «Укренерго» та Міністерство фінансів (як єдиний акціонер Укренерго) розглядають питання випуску «зелених» облігацій для погашення боргів перед інвесторами в альтернативну генерацію, починаючи з 2021 року. Про це 26 листопада минулого року повідомив тодішній керівник Міненерго Юрій Бойко.

Державне підприємство «Гарантований покупець» (ГарПок) у січні-березні цього року сплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) за "зеленим" тарифом понад 18 млрд грн, що в середньому становить близько 90% за платежами, які мало здійснити підприємство за цей період.

У "ГарПоку" нагадали, що для 100-відсоткового виконання зобов’язань підприємство має в повному обсязі отримувати від НЕК «Укренерго» оплату за електроенергію з альтернативних джерел. Для розрахунків з "ГарПоком" Укренерго 30 грудня 2020 року уклало кредитні договори з Ощадбанком, Укрексімбанком та Укргазбанком на загальну суму 10,25 млрд грн.

Заборгованість Укренерго перед "Гарантованим покупцем" станом на квітень 2021 року перевищувала 22 млрд грн.