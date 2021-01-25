В Україні за 2020 рік у «зелені» проєкти інвестували €1,2 мільярда

Українська «зелена» енергетика та проєкти з енергоефективності залучили понад 1,24 млрд євро інвестицій у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (ДАЕЕ).

"Минулого року 46 млн євро інвестовано у проєкти з енергоефективності через програму "теплих кредитів" (35 млн євро кредитів) та енергосервіс (122 ЕСКО-договори на суму 11 млн євро). 1,2 млрд євро вкладено у 1,6 ГВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з'явилися такі нові потужності "зеленої" генерації: 1169 МВт - це сонячні електростанції; 226 МВт - СЕС у приватних домогосподарствах (СЕСд); 144 МВт - вітроелектростанції; 22 МВт - електростанції на біомасі; 10 МВт - електростанції на біогазі; 3 МВт - об’єкти малої гідроенергетики.

У цілому, загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла на 22% і сягнула 8,5 ГВт.

"Важливо, що все більше уваги до відновлюваних джерел енергії проявляють українські домогосподарства. За рік близько 8 тис. родин перейшли на сонячні панелі. Таким чином, на початок 2021 року таких родин вже майже 30 000. Загальна потужність всіх СЕСд - 780 МВт", - зазначили у ДАЕЕ.