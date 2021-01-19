Україна незабаром візьме участь у двох альянсах в рамках «зеленої» угоди – Стефанішина

В рамках роботи над імплементацією норм європейської «зеленої» угоди (green deal) Україна незабаром приєднається до двох альянсів: акумуляторного та водневого.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань приєднання до green deal заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

«Я рада підтвердити, що діалог на найвищому політичному рівні сприяв тому, що Україна є учасницею сировинного альянсу. Найближчим часом ми очікуємо приєднання України до акумуляторного та водневого альянсів», - повідомила Стефанішина.

За її словами, приєднання до міжсекторальних альянсів є новою політикою ЄС щодо третіх країн в рамках "зеленої" угоди. Україна з першого дня є активним учасником розвитку і формування всіх політик ЄС у рамках "зеленого" курсу.

"Європейська "зелена" угода - це нова економічна парадигма ЄС, яка реалізується через певні рішення, регламенти і директиви Європейського Союзу. Країни ЄС виходять за межі лише внутрішнього регулювання. Ця політика передбачає в цілому озеленення континенту", - сказала Стефанішина.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією «зелений» курс, амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. Зелена угода ЄС передбачає декілька напрямків «зеленої трансформації», включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам. Вперше угода була офіційно представлена президентом ЄК Урсулою фон дер Леєн в Європарламенті 11 грудня 2019 року.