У світі різко зросли ціни на продукти – ООН
Укрінформ
За даними Організації Об'єднаних Націй, світові ціни на продукти харчування зросли найшвидшими темпами за останні десять років.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Індекс цін на продукти Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН відстежує світові ціни на низку продуктів харчування, включаючи зернові, олійні культури, молочні продукти, м'ясо і цукор.
Згідно з індексом цього року, ціни на продукти харчування зросли на 39,7% в травні - це найбільше зростання цін за місяць з жовтня 2010 року.
Перебої на ринку і в поставках через коронавірусні обмеження пересування призвели до дефіциту на місцевому рівні і підвищення цін на продукти.
На тлі цього зростають побоювання з приводу більш серйозної інфляції і того, як в цілому вищі ціни на продукти вплинуть на відновлення світової економіки в реаліях пандемії коронавірусу.