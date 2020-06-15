В Україні знову зросли ціни на кабачки і огірки

На вихідних (13-14 червня) різко знизилися пропозиції кабачка і огірка на тлі гарного попиту на них, що і призвело до ажіотажного зростання цін на дані овочеві культури.

Про це повідомляє EastFruit.

"До вечора неділі ціни на кабачок, навіть у південних регіонах України, зросли до 10 грн/кг ($0,37) при реалізації дрібним оптом. Купити кабачок у господарствах можна було не дешевше 8 грн/кг ($0,30). Хоча ще на початку минулого тижня ціни на кабачки обвалилися до 1 грн/кг у дрібному опті ($0,04). Таким чином всього за кілька днів ціна на кабачок піднялася в десять разів", - підкреслили аналітики порталу.

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Огірок в середині минулого тижня насилу продавався в південних регіонах навіть по 5 грн/кг ($0,19), у неділю до кінця дня подорожчав на Півдні України до 12-14 грн/кг ($0,45-0,52). Однак ціни на огірок в інших регіонах зросли несуттєво, тому розрив у цінах між південними, центральними і західними регіонами скоротився практично до нуля.