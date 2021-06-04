У липні індексують пенсії для мільйона українців – Лазебна

У липні цього року буде проведена індексація пенсій ще для 1 млн пенсіонерів.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Другий рік поспіль уряд забезпечує індексацію пенсій. У цьому році з 1 березня пенсії проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%. У липні цього року буде проведено індексацію пенсій ще для 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються у мінімальному розмірі. Таким чином підвищення у цьому році одержать 10,5 млн пенсіонерів ", - сказала Лазебна.

Як повідомлялося, 1 березня 2021 року розпочато автоматичний перерахунок пенсій для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із законами України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (з-поміж військовослужбовців строкової служби), „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.